Lazio, Isaksen pronto a essere rilanciato nel Sarri bis: il retroscena sul suo arrivo nei biancocelesti

Lazio, Gustav Isaksen pronto a ripartire di nuovo con Maurizio Sarri alla guida dei biancocelesti: era stato il tecnico a volerlo

Maurizio Sarri si prepara ad affrontare la sua seconda avventura sulla panchina della Lazio con una sfida personale che coinvolge uno dei giovani talenti della rosa: Gustav Isaksen. L’esterno danese, classe 2001, arriva da una stagione complicata, caratterizzata da un periodo di adattamento non facile al calcio italiano e a uno stile di vita completamente diverso. Il suo rendimento, alterno nel corso dei mesi, non ha permesso ancora di esplodere definitivamente, ma la nuova stagione si apre con una concreta opportunità per il giocatore di conquistare finalmente spazio e dimostrare il proprio valore.

Sarri, in un’intervista rilasciata a giugno, ha sottolineato le difficoltà incontrate da Isaksen durante il primo anno in Serie A in biancoceleste: la barriera linguistica, le differenze nell’alimentazione e nei metodi di allenamento hanno rappresentato ostacoli non da poco per il giovane danese. Tuttavia, il tecnico toscano ha anche evidenziato come nella seconda parte della stagione il ragazzo abbia mostrato segnali di crescita, mettendo in mostra qualità tecniche e una personalità più definita sul campo. Questi miglioramenti lasciano presagire che Isaksen possa diventare una pedina fondamentale nel nuovo corso biancoceleste.

Inoltre, l’ex Midtjylland, come riportato dal Corriere dello Sport, è stato scelto da Sarri anche a scapito di altri profili, come Jasper Karlsson, e con l’ipotesi che difficilmente arrivino altri esterni offensivi a Formello, il percorso di Isaksen sembra ormai delineato. Il rapporto tra allenatore e giocatore, basato più sulla tattica che sulla comunicazione diretta, si è consolidato e entrambi sembrano consapevoli dell’importanza reciproca per il rilancio della squadra.

Durante il ritiro con la nazionale danese, Isaksen ha accolto con entusiasmo la notizia del ritorno di Sarri: «Non vedo l’ora di rivederlo e capire se ha nuove idee». Adesso, per il giovane talento, è arrivato il momento di sfruttare l’occasione e diventare un elemento chiave della Lazio targata Sarri, mettendo a frutto l’esperienza acquisita e il potenziale ancora inespresso.