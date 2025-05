Lazio Juve, l’appello di Baroni alla squadra: una sfida che è come una finale e l’obiettivo è la Champions

Lazio, Baroni chiama a raccolta la squadra: quella di sabato contro la Juve ha il peso di una finale, servirà la massima concentrazione

La sfida di sabato tra Lazio e Juve, sebbene formalmente parte del campionato, ha tutti i contorni di una vera e propria finale: in palio c’è l’accesso alla prossima Champions League. Con tre squadre appaiate al quarto posto – Roma con biancocelesti e bianconeri -, e Bologna e Fiorentina in agguato, una vittoria significherebbe per i biancocelesti un passo decisivo, mentre una sconfitta li taglierebbe fuori e un pareggio complicherebbe il finale di stagione. Dopo un’annata cominciata tra mille incertezze, la possibilità di giocarsi tutto in casa all’Olimpico rappresenta un’occasione irripetibile per dare un senso positivo all’intera stagione.

Nonostante il rendimento interno deludente (una sola vittoria nelle ultime dieci partite in casa), secondo la Gazzetta dello Sport la Lazio arriva a questo scontro con fiducia: Baroni chiederà ai suoi uomini massima concentrazione e spirito da finale, perché ora conta solo vincere, anche sacrificando il bel gioco. Come dimostrato a Empoli, sarà fondamentale l’approccio mentale: non importa dove si gioca, ma con quale determinazione si affronta una partita che può cambiare il destino di un’intera stagione.