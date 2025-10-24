Lazio Juve, parla Guendouzi: «Abbiamo la qualità per vincere contro i bianconeri. Dovremo giocare di squadra, come accaduto nel primo tempo di Bergamo»

Lazio Juve, manca ormai pochissimo alla grande sfida di Serie A. Ecco le dichiarazioni del centrocampista Guendouzi

A pochi giorni dal big match dell’Olimpico contro la Juventus, Matteo Guendouzi ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso il match program ufficiale pubblicato su sslazio.it. Il centrocampista francese, ormai colonna del centrocampo biancoceleste, ha fatto il punto sul momento della squadra, tra ambizioni, fiducia e la voglia di centrare obiettivi importanti.

«Sappiamo che ci aspetta una sfida contro una grande squadra come la Juventus», ha spiegato Guendouzi. «Ma giochiamo davanti ai nostri tifosi e vogliamo vincere. Dobbiamo risalire in classifica e abbiamo tutte le qualità per riuscirci. Sarà una gara complicata, ma crediamo nelle nostre possibilità».

Il francese ha riconosciuto il valore dei bianconeri, sottolineando però la forza del gruppo laziale: «La Juve vive un momento difficile, ma resta piena di campioni. Giocano uomo contro uomo, un po’ come l’Atalanta, e per questo dovremo restare compatti. Quando la Lazio è unita, come nel primo tempo di Bergamo, può mettere in difficoltà chiunque».

Nonostante i recenti problemi legati agli infortuni, Guendouzi mantiene ottimismo: «Abbiamo avuto qualche intoppo, ma lo spirito del gruppo è rimasto alto. Stiamo andando nella direzione giusta e credo che contro la Juventus possiamo ottenere un grande risultato».

La sfida con i bianconeri avrà per lui un significato speciale: «Sarà la mia presenza numero 100 con la Lazio. È un orgoglio enorme: in poco più di due anni ho costruito un legame forte con questo club. Spero di giocare tante altre partite e vincerne il più possibile, a partire da questa».

Nel corso dell’intervista, Guendouzi ha avuto parole di elogio anche per il connazionale Dembélé, fresco vincitore del Pallone d’Oro: «Se lo merita, è un calciatore straordinario. Giocare con lui in Nazionale è un onore, gli auguro di continuare a vincere».

Guardando al futuro, il centrocampista non ha dubbi: «Il mio obiettivo è fare bene con la Lazio e meritarmi la convocazione per il prossimo Mondiale. Per tornare in Nazionale devo dare tutto qui».

Infine, ha ribadito la sua ambizione in biancoceleste: «Voglio vincere con questa squadra e riportare la Lazio in Europa. Lavoriamo ogni giorno per raggiungere traguardi importanti e regalare soddisfazioni ai nostri tifosi».

Con la sua grinta e la sua determinazione, Guendouzi si prepara così a guidare la Lazio in una sfida che può segnare la stagione.

