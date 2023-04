Lazio-Juve, il commento di Cesari sugli episodi

Le parole di Graziano Cesari, ex arbitro di Serie A, sugli episodi sospetti di Lazio-Juventus. Tutti i dettagli

Graziano Cesari, ex arbitro di Serie A, ha parlato a Pressing dell’arbitraggio di Lazio-Juventus.

LE PAROLE – «Le proteste della Juve sono immediate, mentre Di Bello dice che nulla è successo. Ma l’arbitro è nelle condizioni di valutare la spinta? Assolutamente no, lui vede il corpo di Alex Sandro. L’assistente vede il braccio ma non interviene. Il Var non interviene sull’intensità e qui è un errore, Di Bello andava aiutato visto che non poteva osservare l’azione. La spinta non è leggerissima, lo ha sbilanciato. Al di là dell’accentuare la caduta è sicuramente un fallo».