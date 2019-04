Lazio, la carica di Acerbi: «Tutte finali, possiamo farcela» – FOTO

Dopo il pareggio con il Sassuolo, il difensore laziale carica i suoi con un tweet dove chiede la carica dei tifosi per raggiungere l’obiettivo Champions

Era la sua partita, da ex, quella tra Lazio e Sassuolo per Francesco Acerbi, terminata 2-2 con un gol oltre il 90′ per i biancocelesti. Un pareggio amaro che non consente di arrivare a -1 dal quarto posto con una partita da recuperare, ma con un tweet il difensore suona la carica per le prossime partite chiedendo il sostegno di tutti i tifosi.