Milan Torino, Allegri verso la conferma di Leao e Pulisic in attacco: ecco come potrebbero schierarsi i rossoneri

Milan Torino, Allegri punta ancora su Leao‑Pulisic: tutte le novità sulla formazione rossonera in vista del match

Nonostante le indiscrezioni su alcune tensioni emerse dopo Lazio‑Milan, Massimiliano Allegri procede dritto per la sua strada. Il tecnico rossonero ha scelto di rispondere alle critiche sulla gestione del gruppo e sulle presunte assenze della dirigenza puntando sulla continuità tecnica: nessuna rivoluzione, solo conferme e fiducia nei propri principi tattici in vista del prossimo impegno di campionato.

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Sabato, nella sfida contro il Torino in programma a San Siro alle 18:00, il Milan ripartirà infatti dal collaudato 3‑5‑2. Allegri non intende cambiare modulo dopo lo scivolone dell’Olimpico: l’obiettivo è ritrovare solidità difensiva e ordine in mezzo al campo, blindando la mediana e affidandosi alla qualità dei singoli per superare la resistenza della squadra di D’Aversa. In avanti, confermato il tandem composto da Christian Pulisic e Rafa Leão, preferito a soluzioni più fisiche o all’inserimento di Nkunku, nonostante le voci circolate negli ultimi giorni.

Le ultime indicazioni da Milanello confermano la linea del tecnico: «Si ripartirà con il 3‑5‑2», segnale chiaro della volontà di isolare la squadra dalle polemiche legate alla tribuna vuota di Roma e di mantenere compatto il gruppo. La missione è una sola: conquistare tre punti fondamentali per consolidare il secondo posto e prepararsi al meglio alla volata finale della Serie A, dimostrando che lo spogliatoio segue con convinzione la guida tecnica.