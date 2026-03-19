Isaksen, crescita continua e possibili prospettive di cessione: la strategia del duo Lotito Fabiani per il talento della Lazio

Isaksen al centro del progetto Lazio: tra rilancio tecnico e valutazioni di mercato, ecco la linea Lotito Fabiani

La Lazio si affida ancora una volta a Gustav Isaksen, l’esterno danese che in questa stagione si è ritagliato un ruolo sempre più centrale nello scacchiere biancoceleste. In un reparto offensivo segnato da continui alti e bassi, l’ex Midtjylland è oggi l’unica certezza sulla corsia destra, diventando un punto fermo nelle scelte tecniche.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Il suo nome torna inevitabilmente al centro dell’attenzione in vista della delicata sfida contro il Bologna. Isaksen, infatti, aveva già colpito i rossoblù all’andata, confermando una tendenza che lo sta trasformando in uno specialista delle partite di cartello. Le sue giocate contro le big hanno spesso acceso la stagione della Lazio, e ora il danese punta a un nuovo acuto per trascinare la squadra nel rush finale.

Isaksen, un finale di stagione che può cambiare le gerarchie

Un eventuale bis contro il Bologna avrebbe un peso doppio: non solo per la classifica, ma anche per le gerarchie interne. Con un’altra rete, Isaksen supererebbe Mattia Zaccagni diventando il miglior marcatore stagionale della Lazio. Al momento è fermo a quota quattro gol, un bottino che certifica la sua crescita e alimenta le sue ambizioni in questo finale di campionato.

Isaksen‑Lazio, Lotito e Fabiani lo blindano in vista della vetrina mondiale

Come riportato da Il Messaggero, Claudio Lotito e Angelo Fabiani hanno respinto le offerte arrivate a gennaio, rinviando ogni valutazione ai prossimi mesi. La strategia è chiara: attendere il Mondiale con la Danimarca per capire se il giocatore possa compiere il definitivo salto di qualità anche sul palcoscenico internazionale.

Per la Lazio, Isaksen rappresenta oggi una risorsa tecnica di primissimo livello, ma anche un potenziale patrimonio economico. Se dovesse confermarsi ad alti livelli, il suo valore potrebbe crescere ulteriormente, trasformandolo in un asset prezioso per il club.

Prima del mercato, però, c’è un finale di stagione da vivere. E contro il Bologna, ancora una volta, gli occhi saranno tutti su di lui.