Lazio, le richieste di Sarri dal mercato

Maurizio Sarri ha bisogno di rinforzi per la sua Lazio: nella prossima sessione di mercato chiede un terzino sinistro e un vice Immobile

Maurizio Sarri ha le idee molto chiare per quanto riguarda il mercato della Lazio in vista della prossima sessione di gennaio. Come riporta Tuttosport, il tecnico ha chiesto un terzino sinistro e un vice Immobile, caselle rimaste scoperte dopo l’estate (anche se il tecnico sta lavorando molto sull’ipotesi Cancellieri centravanti).

Per quanto riguarda l’esterno sinistro, il nome fatto è quello di Parisi dell’Empoli, considerato dal tecnico un vero e proprio talento. Per quanto riguarda il vice Immobile, si è spesso fatto il nome di Caputo ma l’età del calciatore non convince.

