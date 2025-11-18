Lazio Lecce, recuperi importanti per Di Francesco dopo la sosta: contro i biancocelesti tornano in due. Le ipotesi di formazione

La sosta internazionale ha interrotto lo slancio del Lecce, che, dopo un inizio di stagione un po’ incerto, sembrava aver trovato una maggiore continuità di rendimento. Tuttavia, questa pausa ha permesso a mister Di Francesco di recuperare alcuni elementi preziosi, riportando in gruppo Pierret e Perez. L’infermeria, adesso, vede come unico “paziente fisso” Jean. Oggi, alla ripresa degli allenamenti, si valuteranno le condizioni di Banda, che dopo la gara con il Verona aveva svolto lavoro differenziato a causa di una lombosciatalgia.

Secondo il Corriere dello Sport, per il ruolo di esterno sinistro d’attacco, c’è sempre più concretezza nell’ipotesi di un pieno recupero e di un impiego dal primo minuto per Sottil. Il giocatore si era fermato per infortunio dopo la trasferta di Parma, dove aveva segnato il gol della vittoria, e aveva riapparso in campo solo per venti minuti un mese dopo, contro l’Hellas Verona. La scorsa settimana, Di Francesco aveva parlato di un minutaggio ancora da completare, ma con la pausa di questa settimana, Sottil potrebbe essere schierato titolare contro la Lazio, garantendo maggiore continuità nell’azione del tridente a supporto della punta centrale.

A centrocampo, la conferma di Berisha nel ruolo di regista è ormai acquisita, mentre persiste il dubbio sull’altro esterno offensivo, con Morente e Pierotti in ballottaggio per una maglia. Per quanto riguarda la punta avanzata, la scelta potrebbe ancora ricadere su Stulic, che si alternerà con Camarda. Tuttavia, non si esclude che l’allenatore possa dare fiducia al giovane attaccante dell’Under 21, schierandolo titolare fin dal fischio d’inizio.

In difesa e a centrocampo, non dovrebbero esserci novità significative, con la conferma del quartetto arretrato composto da Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar e Gallo. Più avanti, la mediana sarà presidiata da Ramadani e Coulibaly, quest’ultimo autore del gol della vittoria giallorossa lo scorso anno all’Olimpico contro la Roma. La speranza è che questi recuperi e le scelte tattiche di Di Francesco possano ridare al Lecce la spinta necessaria per affrontare al meglio la sfida contro la Lazio e ritrovare la strada verso un rendimento costante in campionato.