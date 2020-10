Lazio, Leiva: «Quando arrivai qui ero impaurito ed eccitato»

Lucas Leiva ha parlato del suo arrivo alla Lazio e degli obiettivi stagionali

Il centrocampista della Lazio Lucas Leiva si è raccontato in una intervista a HalfTime: dal suo arrivo in biancoceleste agli obiettivi stagionali.

ESPERIENZA BIANCOCELESTE – «Quando arrivai alla Lazio ero un po’ impaurito. Per me era un’esperienza nuova, nella mia carriera non sono passato così spesso da un club a un altro. Ma ero eccitato, stavo andando in una meravigliosa città e in una grande squadra. Fortunatamente tutto è andato bene dall’inizio. Il mio debutto in Supercoppa contro la Juve, quando abbiamo battuto i bianconeri, ho capito che avrei potuto dare il mio aiuto alla squadra. Questi tre anni sono stati fantastici».