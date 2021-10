Lotito, frecciata a Inzaghi: «Lui Felipe Anderson non lo faceva giocare»

Dopo Lazio-Inter Lotito ha lanciato una frecciata al suo ex allenatore Inzaghi, punito da Felipe Anderson

Claudio Lotito ha affidato a Il Messaggero una frecciata al suo ex allenatore Simone Inzaghi, punito in Lazio–Inter da quel Felipe Anderson che ha fatto cedere ai biancocelesti.

LE PAROLE – «E pensare che per l’ex allenatore non avrebbe più potuto giocare nella Lazio. Quando Tare me lo ha detto, non ci ho pensato un attimo perché io non avrei nemmeno mai voluto cederlo».