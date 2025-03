Lazio, Marcolin a Gazzetta: «La Lazio ha dato una spallata alle altre pretendeti alla Champions. Ecco chi è l'uomo chiave della Lazio...»

L’ex centrocampista bianconceleste Dario Marcolin ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dove ha parlato del momento della Lazio. Le parole

SIGNIFICATO DELLA VITTORIA DELLA LAZIO – «Prima di tutto la squadra di Baroni ha dato una spallata a se stessa come autostima. Nel senso che i tre punti di San Siro forse non li calcolavi ma poi li ritrovi nel tuo percorso e contano… Restare agganciati a quella posizione di classifica dà nuove motivazioni. È importante avere un sogno o un progetto da inseguire. Inoltre, con i tre punti di domenica la Lazio ha dato una spallata anche alla Juventus e a chi vuol competere per entrare in zona Champions».

SEGNALE DI RIPARTENZA? – «Il modo in cui sono stati gestiti i giocatori fra le varie competizioni ha alimentato anche le motivazioni sul piano individuale. I frutti positivi si vedranno ora pure in Europa League».

UOMO CHIAVE DELLA LAZIO – «Rovella. Lo dico guardando tutta la stagione. È ormai l’anima della squadra sul piano dell’interpretazione del gioco. Sa come garantire equilibrio sia in fase difensiva sia in quella offensiva. Non solo per il suo ruolo di perno del centrocampo, ma anche per la personalità che esprime in campo. Rovella ormai è un vero riferimento per tutta la squadra».