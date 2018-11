Lazio-Milan, Gattuso conferma: «Ibrahimovic cercato, ci sta pensando»

Il tecnico del Milan, Gennaro Gattuso, conferma i contatti con Ibrahimovic alla vigilia di Lazio-Milan: «Avercene giocatori così…».

Il Milan aspetta la decisione di Zlatan Ibrahimovic per gennaio, con la speranza, molto forte, che lo svedese dica «sì» al ritorno in rossonero. La conferma arriva per bocca dello stesso tecnico Gennaro Gattuso, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato con la Lazio. «State sbagliando un passaggio, che è fondamentale. – ha sottolineato l’allenatore calabrese parlando con i giornalisti – Quando dite che Ibrahimovic si propone… Forse anche no. Forse invece è il club che l’ha cercato, lui ci sta pensando».

«Ibra è stato un mio compagno di squadra, – ha ricordato Gattuso – fra noi abbiamo un ottimo rapporto, avercene di giocatori così… Mi ha definito un vincente? Con me non si vince nulla, ho perso una finale di Coppa Italia (ride ndr). Lo ringranzio personalmente per le belle parole e vedremo quel che succederà».

Il discorso si è poi spostato sulla delicata sfida con la Lazio di Simone Inzaghi: «Abbiamo tanti infortuni nel reparto di difesa, – ha sottolineato l’allenatore del Milan – perché in tutte le squadre mancano 3/4 giocatori. Non avere tanti difensori centrali fa effetto, ma sono convinto che domani faremo una grandissima partita. Una possibilità a Simic? Magari anche domani, non si sa mai. Abbiamo provato la difesa a 3 ma anche a 4. Dobbiamo metterlo in condizione di esprimersi al massimo».

Recuperato davanti Calhanoglu, mentre sarà assente per squalifica Higuain: «Le prestazioni di Hakan sono colpa mia e del mio staff. – ha dichiarato Gattuso – Lo abbiamo convinto a giocare anche se era al 50%. Ora sta un po’ meglio. Per quanto riguarda il Pipita non si è mai lamentato, deve migliorare ed essere meno nervoso. Il rigore se lo sentiva, lo ha tirato e lo ha sbagliato, del resto li ha sbagliati anche Maradona. Ora deve leggere poco e sentire poco ciò che dicono all’esterno, pensando solo a lavorare».

Nonostante le tante assenze, Gattuso pensa di poter fare risultato pieno a Roma: «Abbiamo tanti giocatori fuori ma non deve essere una scusa, – ha concluso – dobbiamo dare tutti qualcosa in più. Giochiamo anche con tanti giocatori fuori ruolo, ma dobbiamo stringere i denti e migliorare la classifica. La squadra ha voglia, ha capito il momento». Inzaghi e i suoi, insomma, sono avvisati: quello che si presenterà a Roma sarà un Milan affamato di punti.

CONVOCATI LAZIO-MILAN: GATTUSO RECUPERA CALHANOGLU E CALABRIA