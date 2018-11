Convocati Lazio-Milan: Gattuso recupera Calhanoglu e Calabria

Convocati Lazio-Milan, Gattuso chiama 22 giocatori per la trasferta di Roma. Fra i rossoneri c’è anche Andrea Conti.

Convocati Lazio-Milan, buone notizie per il tecnico del Milan Gennaro Gattuso in vista dell’importante sfida di campionato contro la Lazio di Simone Inzaghi. Il tecnico rossonero ha infatti recuperato due pedine importanti: il turco Hakan Calhanoglu davanti e Davide Calabria per la fascia destra. Nell’elenco presente anche Andrea Conti, che potrebbe fare il suo debutto stagionale nella trasferta dell’Olimpico.

Nell’elenco presente anche Andrea Conti, che potrebbe fare il suo debutto stagionale nella trasferta dell’Olimpico e figurano anche 2 Primavera: l’attaccante Tsadjout e il portiere Plizzari.

I convocati del Milan per la trasferta con la Lazio:

Portieri: Donnarumma G., Plizzari, Reina;

Difensori: Abate, Calabria, Conti, Laxalt, Rodriguez, Simic, Zapata;

Centrocampisti: Bakayoko, Bertolacci, Kessie, Mauri, Montolivo;

Attaccanti: Borini, Calhanoglu, Castillejo, Cutrone, Halilovic, Suso, Tsadjout.

INZAGHI: «LEIVA NON CI SARÀ, BALLOTTAGGIO LUIS ALBERTO-CORREA»