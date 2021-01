Lazio, Musacchio sempre più vicino: il difensore non è stato convocato da Pioli

Mateo Musacchio non convocato da Pioli per il derby di questa sera: la Lazio sembra ad un passo

Mateo Musacchio potrebbe essere il prossimo difensore a vestire la maglia della Lazio. Dopo le indiscrezioni raccolte questa mattina, circa un interesse nei suoi confronti da parte della Lazio, un’ulteriore indizio sarebbe arrivato pochi minuti fa.

Il giocatore non è stato convocato da Pioli per la sfida contro l’Inter di questa sera in Coppa Italia. L’argentino potrebbe essere davvero vicino all’addio, destinazione Roma, sponda biancoceleste.