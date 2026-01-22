Lazio, dura presa di posizione della tifoseria: attesa protesta nella sfida contro il Genoa

Lazio, presa di posizione della tifoseria biancoceleste! Ecco cosa potrebbe succedere nella sfida contro il Genoa

I tifosi della Lazio non intendono più accettare passivamente le continue cessioni dei giocatori più rappresentativi della squadra. Il mancato rinnovo di Alessio Romagnoli e l’offerta dell’Al Sadd per il capitano hanno ulteriormente aggravato un clima già teso. A questo si aggiungono il mercato estivo praticamente fermo e le difficoltà di questa sessione, elementi che hanno alimentato un malcontento crescente.

Oggi la Curva Nord ha diffuso un comunicato invitando i sostenitori biancocelesti a disertare l’Olimpico in occasione della partita contro il Genoa. Una presa di posizione forte, che anticipa proteste significative in vista della sfida valida per la 23ª giornata di Serie A.

Di seguito il comunicato diffuso dalla Curva Nord:

