Immobile sull’addio alla Lazio: «Avrei voluto un altro tipo di addio. È come una coppia che si allontana senza mai volerlo veramente ammettere»

Immobile parla dell”addio ai biancocelesti: «Avrei voluto un altro tipo di addio. È come una coppia che si allontana»

In una lunga intervista concessa a So Foot, Ciro Immobile – oggi al Paris FC dopo essere stato per anni una bandiera della Lazio – è tornato a parlare con evidente amarezza del suo addio al club biancoceleste nel 2024. L’ex capitano ha ripercorso le sensazioni che hanno accompagnato la fine del suo rapporto con la società, un legame profondo che si è chiuso in modo più doloroso di quanto avrebbe immaginato.

Immobile ha spiegato come abbia vissuto quel periodo, soffermandosi sul distacco da un ambiente che per anni aveva considerato casa e sul peso emotivo di una separazione che, nelle sue parole, non è stata semplice né priva di rimpianti.

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SUL SUO ADDIO ALLA LAZIO – «Cos’è successo? Avrei voluto un altro tipo di addio. È come una coppia che si allontana senza mai volerlo veramente ammettere. C’era un ricambio generazionale, tutti i vecchi se ne andavano poco a poco. Io ero il capitano, quindi non si poteva trattare come gli altri. Ma moralmente, non volevo essere quello che viene tenuto lì in attesa di fargli capire che non c’è più posto per lui. Così ho scelto di accettare l’offerta del Besiktas».