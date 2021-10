Pedro è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, al termine della gara dei biancocelesti contro la Fiorentina: le sue parole

Pedro, al termine della gara contro la Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio. Ecco le dichiarazioni dell’esterno offensivo della Lazio.

GOL – «Giocata molto bella, sono contento di aver aiutato la squadra con un gol. Dovevamo ottenere i tre punti, li abbiamo presi, ora dobbiamo continuare così. In casa stiamo andando molto forte, in trasferta soffriamo e dobbiamo migliorare questo. Non so se è mentalità o atteggiamento, ne abbiamo parlato tutti insieme, come gruppo, col mister. Questo è quello che stiamo facendo ogni giorno, questa squadra è molto forte».

ATALANTA – «Tutte le partite sono difficili, ma sappiamo che a Bergamo sarà difficile, per come giocano. Dobbiamo lavorare queti due o tre giorni e fare una bella partita da Lazio se vogliamo andare avanti».

GARA – «La Fiorentina è una squadra bella, gioca bene, sta facendo una stagione buona e sapevamo non sarebbe stato facile. Lavoriamo così anche in trasferta, qui c’è una mentalità molto forte e possiamo migliorare».