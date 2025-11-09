Lazio, le possibili scelte di Sarri per la grande sfida di San Siro contro l’Inter: Romagnoli in primis, poi la scelta sul mediano. Le ultimissime

Lazio, ecco le possibili scelte del tecnico biancoceleste Sarri per la partita di San Siro contro l’Inter: le ultimissime notizie

Maurizio Sarri sta limando gli ultimi dettagli di formazione in vista della delicata sfida di questa sera a San Siro contro l’Inter, valida per l’undicesima giornata di campionato. Un appuntamento cruciale per la Lazio, chiamata a misurarsi con la capolista.

Il principale dubbio riguarda la difesa: Alessio Romagnoli, pilastro del reparto arretrato, non vuole mancare all’appuntamento e ieri ha svolto l’allenamento con i compagni. Dopo alcuni giorni di terapie e riposo per smaltire un affaticamento, la sua presenza è tornata possibile, ma Sarri e il suo staff dovranno valutare se rischiarlo. In caso di forfait, il giovane danese Provstgaard è pronto ad affiancare Mario Gila al centro della retroguardia.

Sulle corsie esterne, Manuel Lazzari appare favorito su Luca Pellegrini per una maglia da titolare, mentre Marusic è confermato sulla fascia opposta. A centrocampo, invece, non ci sono sorprese: il tecnico si affiderà al trio formato da Guendouzi, Cataldi e Basic, quest’ultimo in vantaggio su Vecino.

In avanti, spazio al tridente che sta convincendo nelle ultime uscite: Isaksen, Dia e Zaccagni avranno il compito di mettere in difficoltà la difesa nerazzurra e provare a firmare l’impresa.

