Lazio News
Lazio, le possibili scelte di Sarri per la grande sfida di San Siro contro l’Inter: Romagnoli in primis, poi la scelta sul mediano. Le ultimissime
Lazio, ecco le possibili scelte del tecnico biancoceleste Sarri per la partita di San Siro contro l’Inter: le ultimissime notizie
Maurizio Sarri sta limando gli ultimi dettagli di formazione in vista della delicata sfida di questa sera a San Siro contro l’Inter, valida per l’undicesima giornata di campionato. Un appuntamento cruciale per la Lazio, chiamata a misurarsi con la capolista.
Il principale dubbio riguarda la difesa: Alessio Romagnoli, pilastro del reparto arretrato, non vuole mancare all’appuntamento e ieri ha svolto l’allenamento con i compagni. Dopo alcuni giorni di terapie e riposo per smaltire un affaticamento, la sua presenza è tornata possibile, ma Sarri e il suo staff dovranno valutare se rischiarlo. In caso di forfait, il giovane danese Provstgaard è pronto ad affiancare Mario Gila al centro della retroguardia.
Sulle corsie esterne, Manuel Lazzari appare favorito su Luca Pellegrini per una maglia da titolare, mentre Marusic è confermato sulla fascia opposta. A centrocampo, invece, non ci sono sorprese: il tecnico si affiderà al trio formato da Guendouzi, Cataldi e Basic, quest’ultimo in vantaggio su Vecino.
In avanti, spazio al tridente che sta convincendo nelle ultime uscite: Isaksen, Dia e Zaccagni avranno il compito di mettere in difficoltà la difesa nerazzurra e provare a firmare l’impresa.
LEGGI ANCHE – Inter Lazio, stasera il big match di San Siro! Ecco le probabili formazioni della sfida, chi giocherà in attacco con Lautaro Martinez? le ultimissime
Inter Lazio, stasera il big match di San Siro! Ecco le probabili formazioni della sfida, chi giocherà in attacco con Lautaro Martinez? le ultimissime
Inter Lazio, i convocati di Sarri: il tecnico ha sciolto le riserve su Romagnoli. Ecco i giocatori a disposizione del tecnico biancoceleste
Ultimissime
video
Juve, hai il tuo nuovo condottiero: cuore e anima dei bianconeri! Con Spalletti è tornato ad avere il fuoco dentro! – VIDEO di Andrea Bargione
Juventus, l’analisi di Andrea Bargione: gol e rabbia trasformano Vlahovic nel nuovo leader della Vecchia Signora Una prestazione da leader...