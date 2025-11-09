Inter News
Inter Lazio, stasera il big match di San Siro! Ecco le probabili formazioni della sfida, chi giocherà in attacco con Lautaro Martinez? le ultimissime
Inter Lazio: Thuram torna dal primo minuto accanto a Lautaro, Chivu ritrova i suoi titolari per la sfida di alta quota contro la Lazio
Ultimi nodi da sciogliere per Cristian Chivu in vista del big match di domani sera a San Siro contro la Lazio. Dopo il massiccio turnover visto in Champions League, il tecnico nerazzurro è pronto a riproporre la formazione titolare, con qualche novità di rilievo rispetto alle ultime uscite.
La notizia principale riguarda l’attacco: Marcus Thuram è pronto a riprendersi una maglia dal primo minuto. Il francese, tornato in campo per uno spezzone contro il Kairat, è nettamente favorito su Ange-Yoan Bonny per ricomporre la coppia “ThuLa” con Lautaro Martínez, a 40 giorni esatti dall’infortunio.
Rientrano anche i pilastri lasciati a riposo in coppa: Hakan Çalhanoğlu in regia, Manuel Akanji e Alessandro Bastoni in difesa. Proprio nel reparto arretrato, Francesco Acerbi appare in vantaggio su Stefan de Vrij e Yann Bisseck per guidare la linea.
A centrocampo, l’assenza di Mkhitaryan apre la strada al giovane croato Petar Sucic, al momento preferito a Piotr Zielinski per completare la mediana insieme a Nicolò Barella. Sulle corsie esterne, conferme per Denzel Dumfries e Federico Dimarco.
PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu
