Lazio: in progetto un nuovo centro sportivo alla Bufalotta

La Lazio sta progettando la realizzazione di un nuovo centro sportivo nella zona Bufalotta della Capitale

La Lazio starebbe lavorando al potenziamento delle proprie strutture in modo da agevolare la prima squadra e quelle del settore giovanile. Secondo quanto riportato dall’edizione di stamane del Corriere dello Sport, la società biancoceleste sarebbe in procinto di acquisire i terreni del Green Club Prato Lauro, centro sportivo situato nella capitale in via Fratelli Marsisti 94, a circa 25 km di distanza da Formello.

L’acquisizione, anche se ancora non ci sono comunicazioni ufficiali, sarebbe finalizzata alla realizzazione all’interno dell’area di 14 ettari, che probabilmente sarà presa in affitto per 5 anni, di due campi da calcio, una foresteria con 40 alloggi, 12 spogliatoi, diversi uffici e un centro di fisioterapia. Il nuovo centro che riqualificherà anche l’area, dunque, diventerà il Formello 2. La Lazio, inoltre, sta lavorando anche a Formello dove si stanno ultimano due nuovi campi di allenamento e la ristrutturazione degli alloggi.

