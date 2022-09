Lazio, Provedel ormai è intoccabile. Ma non si fermerà qui

Ivan Provedel è ormai diventato uno degli intoccabili in casa Lazio. Ma il portiere non ha intenzione di fermarsi qui

Ivan Provedel si appresta a vivere quella che inevitabilmente è la sua gara. All’Olimpico, domenica alle 12:30, arriva lo Spezia, sua ex squadra. Il portiere, come ricordato dal Corriere dello Sport, fu grande protagonista nell’ultima sfida al Picco, quella decisa dalla contestata rete di Acerbi nel finale e che di fatto sancì la quasi matematica qualificazione europea della Lazio.

Provedel fu grande protagonista con parate spettacolari. In estate poi lo sbarco a Formello al termine di una trattativa abbastanza travagliata. L’espulsione di Maximiano col Bologna gli ha spalancato una strada già ben nota a Sarri che aveva scelto il classe ’99 solo perchè arrivato 20 giorni prima in ritiro. Dopo aver conquistato la Nazionale, Provedel non ha nessuna intenzione di fermarsi.