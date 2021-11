Lazio, retroscena Pistocchi: «Sarri lo avrebbe voluto al posto di Leiva»

Il giornalista Maurizio Pistocchi, in esclusiva per Calcionews24, ha svelato un retroscena di mercato riguardante la Lazio

Maurizio Sarri avrebbe voluto un altro calciatore al posto di Lucas Leiva. A confermare il retroscena in casa Lazio è Maurizio Pistocchi in esclusiva per Calcionews24.

RETROSCENA – «La mano di Sarri si vede già pur con il fatto che le difficoltà che ha iniziato sono state notevoli. La Lazio veniva da un lunghissimo periodo giocato con il 3-5-2, totalmente diverso dal 4-3-3 di Sarri. A volte si dice che non conta la disposizione ma la mentalità e questo invece è vero fino a un certo punto nel senso che per fare un gioco palleggiato in velocità, che è quello fatto da Sarri con Napoli e Chelsea, servono giocatori con determinate caratteristiche. So per certo che Sarri avrebbe voluto Torreira ma si ritrova Lucas Leiva che è un giocatore buonissimo ma diverso. Io credo che finora Sarri con le difficoltà che ha avuto abbia fatto bene e dovesse battere la Juve farà ancora meglio, perché i giocatori con le vittorie crescono in personalità e autostima e questo migliora sempre le prestazioni della squadra».

CLICCA QUI PER L’INTERVISTA COMPLETA A MAURIZIO PISTOCCHI