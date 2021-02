Lazio, riecco Cataldi: riposo per Acerbi e Luis Alberto

A Formello, Danilo Cataldi è tornato ad allenarsi con i compagni. A riposo, invece, Luis Alberto e Acerbi

La Lazio di Simone Inzaghi torna ad allenarsi dopo il giorno di riposo concesso ieri da mister Inzaghi. Arrivano buone notizie dal fronte infermeria, con Danilo Cataldi di nuovo in gruppo dopo l’infortunio muscolare accusato contro il Parma.

Prove tattiche rinviate a venerdì, quando la squadra comincerà a pensare intensamente al big match di domenica contro l’Inter di Conte. Acerbi ha saltato la partitella finale, mentre Luis Alberto il possesso palla. Dovrebbe trattarsi di semplice gestione delle energie, la loro presenza a San Siro non è in dubbio. Ancora assenti Strakosha e Luiz Felipe, mentre a sorpresa non si è allenato Akpa Akpro.