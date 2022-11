Lazio, Sarri ha chiesto di nuovo la cessione di Luis Alberto

Rapporti sempre tesi tra Sarri e Luis Alberto, il tecnico della Lazio avrebbe chiesto alla dirigenza la cessione dello spagnolo a gennaio

Nell’edizione odierna del Messaggero spunta un retroscena sul mercato della Lazio. Parrebbe infatti che Maurizio Sarri abbia chiesto ancora una volta la cessione di Luis Alberto.

La cessione dello spagnolo, su cui c’è sempre vigile il Siviglia, porterebbe la liquidità che servirebbe ai biancocelesti per rafforzarsi come vuole il tecnico – Parisi o Valeri per la fascia sinistra e Rafa Silva per il centrocampo – ma Lotito non ha intenzione di svendere.