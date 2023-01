Lazio, Sarri: «Competizione importante, giocano i migliori. Ho voluto dare un segnale alla squadra»

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel dopo la vittoria contro il Bologna

La scelta di cambiare poco? Il primo motivo è che queste sono gare molto pericolose dal punto di vista dell’approccio e il secondo è che ora siamo in in una fase in cui la Coppa Italia ha un appeal minore ma che poi si fa interessante. Visto che la prossima gara la giochiamo tre cinque giorni ho deciso di dare un messaggio alla squadra: manifestazione importante, giocano giocatori importanti».

