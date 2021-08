Lazio, Sarri: «Non illudiamoci dopo due partite. Luis Alberto...»

Maurizio Sarri, è intervenuto nel post partita di Lazio-Spezia per commentare il risultato: le sue parole

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha commentato la vittoria contro lo Spezia. Ecco le parole del mister ai microfoni di DAZN.

GARA – «Non mi piace aspettare bassi, poi sul 4-1 siamo stati agevolati dalla superiorità numerica».

PERCORSO – «In queste esperienze nuovo il percorso di crescita non è lineare, alti e bassi, quindi sappiamo di dover lavorare e crescere ancora molto, i presupposti ci sono ma non ci dobbiano illudere per 2 partite».

LUIS ALBERTO – «Noi abbiamo cercato di dare solidità alla squadra ad Empoli, lui sta crescendo e in più le sue qualità di palleggio potevano essere importanti oggi».