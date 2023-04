Lazio, Sarri: «Oroglioso dell’atteggiamento dei giocatori»

Lazio, le parole di Sarri: «Gol Milinkovic? Pensavo potesse fischiare fallo ma credo che la Juve dovesse finire in 9. Locatelli e Cuadrado andavano espulsi»

Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della Lazio contro la Juventus. Di seguito le sue parole.

ORGOGLIOSO – «Per l’atteggiamento dei giocatori e la continuità che hanno trovato in allenamento e viene fuori. Giochiamo con piglio, consapevolezza e aggressività diversi, siamo sempre dentro la partita».

LAZIALITA’ – «Striscione? È una frase che ho detto io in sala stampa. Dall’esterno è difficile capire la lazialità, po da dentro ti invade, ti coinvolge e ti dà senso di responsabilità».

LUIS ALBERTO E MILINKOVIC – «Luis Alberto e Milinkovic il colpo lo danno per DNA, quindi mi fa più piacere la cosa che li ho innescato io. Se loro ci mettono questo noi diventiamo un’altra cosa».

GOL MILINKOVIC – «La mia impressione è che poteva fischiare fallo. Ma ho avuto anche l’impressione che la Juventus poteva finire in nove. Il fallo di Locatelli era da rosso e Cuadrado è stato graziato, la dimostrazione è che il loro allenatore l’ha tolto subito dopo».

ZACCAGNI DA NAZIONALE – «Secondo me no, è bene ce lo lascino a noi».

CILINDRATA MENTALE – «Siamo una squadra continua in campionat, qualche passaggio a vuoto in. Europa. Vedremo se abbiamo aumentato la cilindrata mentale quando giocheremo ogni tre giorni».

RITMO – «Il rischio di quando giochi contro la Juve è di andare sotto ritmo, perché loro ti aspettano bassi. Ne abbiamo parlato per tutta la settimana, se abbassi i ritmi loro diventano pericolosissimi sulle ripartenze. Mentre invece per settanta minuti li abbiamo costretti a buttarla via».

CILINDRATA MENTALE – «Siamo una squadra continua in campionat, qualche passaggio a vuoto in. Europa. Vedremo se abbiamo aumentato la cilindrata mentale quando giocheremo ogni tre giorni».

VANTAGGIO CHAMPIONS – A volte i punti sembrano tanti a volte pochi, ma ce ne sono tanti in palio e noi abbiamo partite dure da giocare. Non è facile ora così come non era impossibile qualche mese fa quando eravamo sotto.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU LAZIONEWS24.COM