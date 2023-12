Sarri sorride: nella sua Lazio adesso funzionano le seconde linee

Maurizio Sarri può sorridere perché ora nella sua Lazio funzionano anche le secondo linee come Patric e Castellanos

«Sono molto felice, ne avevo bisogno. Non ho mai passato un momento così difficile senza segnare»: Taty Castellanos aveva bisogno di un’iniezione di fiducia e la rete in Lazio-Frosinone è stata tanto bella quanto fondamentale per recuperare lo svantaggio. Il gol lo ha suggerito Isaksen, poi i due si sono scambiati i favori.

Anche la terza rete l’ha segnata un giocatore non sempre considerato in prima linea, anche se quest’anno sta giocando non poco: Patric. «Certi giocatori avevano bisogno di tempo», ha dichiarato un felice Sarri. Se le cosiddette riserve hanno terminato il loro periodo d’ambientamento, il futuro potrebbe sorridere ai biancocelesti.