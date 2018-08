Lazio, se parte Milinkovic Savic pronto l’affondo al Papu Gomez

Se Sergej Milinkovic Savic dovesse partire, la Lazio punterebbe tutto sul Papu Gomez

Saranno due settimane piuttosto calde per il calciomercato biancoceleste. L’argomento principale all’ordine del giorno è quello relativo al futuro di Sergej Milinkovic–Savic. Il serbo, accostato nelle ultime ore anche all’Inter, potrebbe infatti lasciare la Capitale ed il club biancoceleste ha bisogno di un’alternativa già pronta in caso di cessione visto che saranno tanti i soldi derivanti dalla partenza del serbo e Inzaghi non vuole farsi trovare impreparato a due settimane dall’inizio della stagione.La società capitolina avrebbe identificato nel Papu Gomez il degno erede per sopperire alla possibile cessione di Savic. Pronto l’affondo sul gioiello offensivo dell’Atalanta qualora Milinkovic dovesse fare le valigie.