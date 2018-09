Lazio: solo i biancocelesti giocheranno dopo gli incontri di rugby

La squadra di Simone Inzaghi giocheranno ben quattro gare dopo gli incontri di rugby che si disputeranno allo stadio Olimpico

La Lazio vuole voltare pagina dopo il deludente avvio di campionato che ha visto i biancocelesti già cadere due volte contro Napoli e Juventus. Dopo la sosta, la squadra di Simone Inzaghi è chiamata a rialzare la testa e dimenticare le prime gare della stagione. Come le altre società impegnate nelle coppe europee, i biancocelesti sono attesi da un tour de force che li vedrà in campo ben 7 volte in 21 giorni, un match ogni 3 giorni.

Oltre al numero cospicuo di incontri in poco, le Aquile dovranno superare un altro ostacolo. Secondo quanto riportato da Repubblica, i biancocelesti, difatti, stabiliranno un record in negativo giocando ben quattro gare dopo gli incontri della nazionale di rugby, in programma allo stadio Olimpico. Un fattore sfavorevole rispetto all’anno scorso quando la squadra di Inzaghi aveva diviso le gare, comprese quelle del Sei Nazioni, con i cugini della Roma che ne aveva disputate due.

