La Lazio vive un momento complicato con tante assenze: i biancocelesti sono decimati anche in allenamento. Torna però Lulic

Momento complicato con la Lazio per tante assenze. Squadra di Inzaghi decimata anche in allenamento: Patric, Marusic e Fares a riposo, mentre non è stato comunicato nulla relativamente a possibili positivi al Coronavirus.

Fa capolino in allenamento anche Senad Lulic dopo l’infortunio, mentre torna a correre anche Stefan Radu.

