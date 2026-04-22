La Lazio naviga nel caos ma non affonda: identità, lavoro e una classifica che sorprende

Lazio, caos totale in questa stagione ma classifica da grande: Maurizio Sarri tiene in piedi un club in tempesta

Il 2025/26 biancoceleste è stato segnato da difficoltà evidenti. Il mercato in entrata è rimasto bloccato a causa delle criticità economiche rilevate dalla Covisoc, legate a liquidità, indebitamento e costo del lavoro . Una situazione che ha impedito alla società di rinforzare la rosa, costringendo Sarri a ripartire quasi interamente dal gruppo della stagione precedente.

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A questo si sono aggiunte le polemiche di Sarri, di Fabiani e di Lotito, con il tecnico che in più occasioni ha espresso frustrazione per la situazione, per il mercato fermo e per lo stadio vuoto a causa della contestazione dei tifosi.

Il clima interno è stato ulteriormente appesantito dalle divergenze sul futuro del tecnico e dalla richiesta di maggiore chiarezza nei programmi del club, con la stampa che ha evidenziato la necessità di un confronto diretto tra Lotito e Sarri per evitare che il caos diventi la normalità a Formello .

Nonostante tutto, la Lazio c’è: Sarri tiene la barra dritta

Eppure, in mezzo a infortuni, tensioni e un mercato immobile, la Lazio è riuscita a mantenere una posizione di classifica sorprendentemente positiva. Merito soprattutto di Sarri, che ha dato continuità al lavoro tattico, valorizzato la rosa esistente e mantenuto un’identità di gioco riconoscibile anche nei momenti più difficili.

Il gruppo, pur tra limiti evidenti, ha risposto con compattezza, riuscendo a restare agganciato alla zona europea e mostrando segnali di crescita nelle partite chiave. La solidità difensiva ritrovata, il miglioramento di alcuni singoli e la capacità di gestire le gare con maggiore maturità hanno permesso alla Lazio di non affondare in una stagione che, per contesto, avrebbe potuto essere disastrosa.

Coppa Italia e prospettive

Anche in Coppa Italia la squadra ha mostrato carattere, arrivando a giocarsi un passaggio fondamentale in semifinale in una stagione piena di difficoltà. La competizione resta un obiettivo importante per dare un senso a un’annata complicata e per provare a rimettere in moto l’entusiasmo dell’ambiente.

La Lazio 2025/26 è un paradosso: problemi societari enormi, mercato fermo, tensioni continue, ma una squadra che, grazie a Sarri, resta competitiva e in corsa per l’Europa. Un risultato che, al netto di tutto, racconta la forza del tecnico e la resilienza di un gruppo che non ha mai smesso di crederci.