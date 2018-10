Striscione pesante dei tifosi della Lazio nei confronti di due big della rosa, Milinkovic-Savic e Luis Alberto: «Finti talenti»

«Milinkovic e Luis Alberto finti talenti solo a caccia di contanti». Contestazione pesante in casa Lazio per alcuni dei calciatori più rappresentativi della formazione biancoceleste di Simone Inzaghi. A pochi minuti dal fischio d’inizio di Lazio-Fiorentina, gara odierna valevole per la giornata numero 8 del campionato italiano di Serie A, è apparso uno striscione vicino allo Stadio Olimpico che critica le prestazioni negative dei due calciatori sopracitati. Non è un momento facile per la Lazio reduce da due sconfitte stagionali consecutive, oggi servono i tre punti nello scontro diretto con i viola per risalire la classifica.

Nè Milinkovic-Savic, nè Luis Alberto hanno iniziato la stagione al meglio delle proprie possibilità, tanto da sembrare due calciatori completamente diversi rispetto al rendimento della scorsa annata. Oggi si gioca una gara importante per la classifica, Lazio-Fiorentina: i biancocelesti hanno bisogno di una vittoria per scacciare il momento negativo stagionale. In una settimana sono arrivati i pesanti ko contro Roma in campionato e Eintracht Francoforte in Europa League. Nell’occhio del ciclone l’atteggiamento della squadra, la mancanza di coraggio e determinazione che i tifosi chiedono a gran voce, sopratutto nei confronti dei due big oggi contestati dalla tifoseria.