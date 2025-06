Lazio, non solo Tchaouna: ecco tutti gli esuberi di Maurizio Sarri

Lazio, Tchaouna la prima cessione, ma Maurizio Sarri ha messo altri calciatori sulla lista dei partenti: obiettivo smaltire la rosa

La Lazio ha ufficializzato la prima operazione in uscita della sua estate: Loum Tchaouna passerà al Burnley a titolo definitivo. L’affare, che come riportato da Sky Sport sarà formalizzato il 1 luglio per ragioni di bilancio, garantirà al club biancoceleste un incasso di 14 milioni di euro più 2-3 milioni di bonus legati a obiettivi e una clausola del 10% sulla futura rivendita dell’attaccante francese. Un’operazione importante per ridurre il debito societario, ma che da sola non è sufficiente a sbloccare il mercato in entrata: restano infatti congelati tutti e tre gli indicatori finanziari previsti dal regolamento della Serie A.

La cessione di Tchaouna è solo il primo passo di un processo più ampio di snellimento della rosa. La Lazio conta attualmente 30 giocatori e l’obiettivo è ridurre l’organico a 23 elementi, come richiesto espressamente da Maurizio Sarri. Sono già sulla lista dei partenti Basic, Cancellieri, Kamenovic, Fares e Cataldi, il cui futuro rimane incerto nonostante sia un prodotto del settore giovanile. Rientrato alla base anche Romano Floriani Mussolini, controriscattato dalla Juve Stabia per 400.000 euro e al centro di valutazioni in corso.

Altro nodo cruciale è la compilazione della lista Serie A, che prevede un massimo di 17 slot per i giocatori “over”. Questo obbliga la società a cedere almeno tre elementi in esubero. Dopo Tchaouna, il prossimo indiziato alla partenza è Basic, mentre per completare le uscite si valutano anche profili come Noslin, un centrale difensivo, un terzino e il portiere Mandas. Il club è consapevole che solo con ulteriori cessioni potrà tornare operativo sul mercato in entrata e accontentare le richieste tecniche del nuovo allenatore.