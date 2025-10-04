Lazio Torino, Cancellieri da sogno! Doppietta e record all’Olimpico, il dato

Lazio Torino, Cancellieri da sogno! Raggiunto quel grande ex biancoceleste. Doppietta e record all’Olimpico, il dato

La sfida tra Lazio e Torino allo Stadio Olimpico si è trasformata in un concentrato di emozioni e colpi di scena. Dopo un primo tempo equilibrato, la ripresa ha regalato spettacolo puro: i granata hanno trovato la via del gol con Adams e Coco, ma la Lazio ha risposto con la straordinaria doppietta di Matteo Cancellieri, numero 22 biancoceleste, autentico protagonista della serata. Nel finale, un rigore trasformato da Cataldi ha fissato il risultato sul 3-3, lasciando il pubblico con il fiato sospeso fino all’ultimo istante.

Il record di Cancellieri

Oltre al pareggio, la partita resterà nella storia per il primato conquistato da Cancellieri. Secondo i dati Opta, con i due gol messi a segno contro il Torino è diventato il più giovane calciatore della Lazio a realizzare una doppietta in Serie A. Un record che apparteneva fino a oggi a Sergej Milinković-Savić, ex bandiera biancoceleste e simbolo della squadra per quasi un decennio.

Un talento in crescita

Questo traguardo certifica la crescita del giovane attaccante, arrivato a Roma con grandi aspettative e ora finalmente capace di incidere in una gara di alto livello. La sua prestazione non solo ha illuminato la serata dell’Olimpico, ma ha anche acceso nuove speranze sul futuro della Lazio.