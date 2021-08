Lazio, al capolinea l’avventura di Vavro: il suo futuro può essere in Spagna

Lazio, al capolinea l’avventura di Vavro: il futuro del difensore centrale può essere in Spagna. Il club vuole monetizzare al massimo

Il futuro di Denis Vavro potrebbe essere lontano dalla Lazio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il centrale di difesa dopo non essere riuscito ad imporsi con Inzaghi non ha convinto nemmeno Sarri.

I biancocelesti si augurano di monetizzare quanto più possibile per valorizzare l’investimento fatto per acquistarlo dal Copenhagen per 10,5 milioni di euro. Il difensore ha offerte da club spagnoli, interessati a prelevarlo in prestito.