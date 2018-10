Lazzari al cuore non comanda: «Tifo Milan, per questo voglio battere l’Inter»

Spal: in vista della partita con l’Inter il centrocampista Manuel Lazzarri, giocatore già rientrato nel giro della Nazionale di Mancini, confessa la propria passione rossonera…

Dai campi di provincia sino alla Nazionale: Manuel Lazzarri, convocato il mese scorso (ma non questa volta) dal commissario tecnico Roberto Mancini, si appresta alla sfida di domani contro l’Inter. Una sfida quasi di cuore per lui, dichiaratamente tifoso del Milan sin da bambino, che ha raccontato della sua passione rossonera dalle pagine di SportWeek, in edicola oggi. «Sono milanista, da ragazzo impazzivo per le discese di Cafù e i gol di Andriy Shevchenko. È un motivo in più per battere l’Inter», ha rivelato il centrocampista della Spal, ammettendo però ovviamente le difficoltà nell’affrontare i nerazzurri, reduci da un periodo di forma spettacolare coronato da cinque vittorie in altrettante partite nelle ultime settimane.

«Non sarà facile, loro hanno preso gente importante e puntano in alto. Ma ci proveremo. E comunque l’Inter mi ricorda anche un momento bellissimo – rammenta Lazzari nel corso dell’intervista – . Era la mia terza partita in Serie A, si giocava alle 12.30: vidi San Siro pieno di tifosi, per qualche secondo restai bocca aperta. Come davanti a un’opera d’arte. Giocai bene, anche se qualche cross… Sono stati il mio cruccio per diverso tempo: troppo bassi oppure troppo lunghi. A volte spediti in tribuna. Ci ho lavorato parecchio e si vede, per fortuna». Per fermare l’Inter servirà probabilmente uno sforzo notevole come quello messo in atto la scorsa stagione per bloccare la Juventus sullo 0 a 0: «Fu una gara di grande sacrificio, ma solo così si può pensare di non perdere contro la Juve – conclude il giocatore degli estensi – . Ci riproveremo».