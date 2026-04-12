Leao Milan, fischi e aria d’addio? La posizione del club e la verità sulle voci sul Barcellona. Occhio al futuro del portoghese

Il rapporto tra Rafael Leao e una parte del pubblico di San Siro sembra essere arrivato a un momento molto delicato. Come sottolinea Calciomercato.com, il malcontento nei confronti dell’attaccante portoghese è esploso in maniera più forte rispetto al passato, con una contestazione evidente durante la sfida contro l’Udinese. I fischi nei confronti del numero 10 rossonero non sono una novità assoluta nella sua esperienza al Milan, ma stavolta le proporzioni sono sembrate molto più pesanti. Il momento simbolo è arrivato al minuto 77, quando Massimiliano Allegri ha deciso di sostituirlo con Ruben Loftus-Cheek: in quel momento, sul giocatore si è abbattuta una vera e propria pioggia di fischi.

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Leao Milan, la prestazione contro l’Udinese non ha convinto

La tensione, però, era già salita nel corso del primo tempo. Prima il pubblico aveva reagito negativamente a una scelta di gioco troppo conservativa, poi a una conclusione sbagliata in una situazione offensiva potenzialmente favorevole. Anche al rientro negli spogliatoi, la risposta dello stadio è stata dura. Un segnale forte, che fotografa un clima di insofferenza crescente nei confronti di un giocatore che continua ad alternare colpi di altissimo livello a prestazioni meno convincenti. A difenderlo pubblicamente ci ha pensato Adrien Rabiot, che a Sky ha commentato così la situazione: «Posso capire i fischi, anche perché è stata una sconfitta pesante. La cosa che mi ha deluso sono i fischi a Leao perché secondo me lo dobbiamo aiutare, supportare, e questo non lo aiuta. Siamo tutti insieme, fino alla fine, e quindi è stato un po’ brutto».

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Leao Milan, il mercato torna a fare rumore

In questo scenario, tornano inevitabilmente a crescere le riflessioni sul futuro. Il legame tra Leao e il Milan resta importante, ma il rapporto con una parte della tifoseria appare sempre più logorato. Anche per questo motivo, il tema mercato riprende forza. Il contratto del portoghese scade nel 2028, ma la situazione viene osservata con attenzione, soprattutto alla luce delle voci che riportano un nuovo interesse del Barcellona. Dopo sei anni intensi, fatti di alti e bassi, la sensazione è che il futuro di Leao possa tornare davvero in discussione.