Leao Milan, clamorosa offerta dall’Arabia Saudita: la situazione

Leao potrebbe lasciare il Milan in estate: dal Portogallo filtrano voci di una possibile offerta monstre dell’Al Hilal

Il quotidiano sportivo portoghese O Jogo, ha lanciato una notizia relativa al numero 10 rossonero. Si è letto, infatti, che vi sarebbe la volontà dell’Al Hilal, neo campione della Saudi Pro League, di fare un’importantissima e ricchissima offerta al Milan e a Leao per portarlo nel campionato saudita. un assegno da oltre 100 milioni per il cartellino, mentre a Rafa verrebbe proposto un contratto faraonico.

Da Casa Milan filtra che non ci sono contatti in corso e che il prezzo di Leao è quello inserito nel suo contratto, ovvero la clausola da 175 milioni. Sarebbe del tutto umano, però, se la dirigenza milanista davanti a una proposta sui 120-130 non traballasse perché quelle sono cifre che nessuno non può non prendere in considerazione. Lo scrive Tuttosport.