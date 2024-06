Serbia-Inghilterra: dove vederla in tv, orario e probabili formazioni

Alla Veltins-Arena l’incontro degli Europei Serbia-Inghilterra: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Alla Veltins-Arena di Gelsenkirchen va in scena la partita degli Europei tra Serbia-Inghilterra, primo turno del girone C Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Serbia-Inghilterra, le probabili formazioni

SERBIA (3-4-2-1): V. Milinković-Savić; Milenković, Pavlović, Babić; Zivković, Lukić, Mihajlović, Kostić; S. Milinković-Savić, Tadić; Vlahović.

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Stones, Guehi, Shaw; Rice, Gallagher, Bellingham; Saka, Kane, Foden.

Serbia-Inghilterra, orario e dove vederla in tv

Serbia-Inghilterra si gioca alle ore 21 di domenica 16 giugno. Verrà trasmessa in diretta tv in chiaro sui canali Rai e su Sky Sport Uno (canale numero 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). Per vedere la partita in streaming sarà disponibile su Sky Go e NOW Tv per gli abbonati e su Rai Play.