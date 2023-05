Lecce, Baroni: «Non ci siamo solo difesi. Penalizzati da episodi non fortunati»

Marco Baroni, allenatore del Lecce, ha parlato dopo il pareggio dei salentini contro la Lazio: le sue dichiarazioni

Marco Baroni ha parlato a Sky Sport dopo Lazio-Lecce.

PAREGGIO – «Faccio i complimenti alla squadra. Non penso che il Lecce si sia solo difeso questa sera. Siamo stati alti e negli ultimi minuti potevamo fare anche meglio, ma ci sta. Loro hanno iniziato a mettere dentro palloni su palloni e noi abbiamo pagato. Abbiamo fatto la prestazione che chiedevo, senza particolari preoccupazioni».

I RISULTATI NON PREMIANO – «Il Lecce ha sempre fatto delle belle partite. E’ una stagione difficile per noi, oggi il risultato è arrivato grazie a due gol ma in A ci sta subire anche se noi siamo stati bravi a chiudere spazi, attaccandoli nella loro metà campo. Non dobbiamo essere preoccupati, episodi non fortunati ci hanno penalizzati. Ora questa partita è già alle spalle, dobbiamo giocarci le ultime partite sempre con grande determinazione. Siamo giovani e così possiamo far bene».