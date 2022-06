Il Lecce definisce l’arrivo di Ceesay da svincolato: l’attaccante gambiano è in città per le visite mediche

Reduce dall’esperienza con lo Zurigo non ha rinnovato il contratto con gli svizzeri e ora è pronto ad iniziare la sua nuova avventura in Italia. Contratto biennale con opzione per il terzo, lo scrive Gianluca Di Marzio.