Lecce, componente dello staff positivo: il comunicato del club

Il Lecce ha comunicato la positività di un membro dello staff giallorosso: questo il comunicato del club

«L’U.S. Lecce comunica che i test molecolari effettuati in mattinata nel ritiro dell’Acaya hanno dato esito negativo per tutto il gruppo squadra tranne che per un componente dello staff, che è stato immediatamente posto in isolamento. I secondi tamponi dei soggetti risultati positivi al test effettuato sabato pomeriggio sono attualmente oggetto di ulteriori approfondimenti, di cui si attendono gli esiti. Nel frattempo anche questi ultimi sono in isolamento e quindi separati dal gruppo squadra».