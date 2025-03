Lecce, Giampaolo in conferenza: «Ai tifosi cosa posso dire? Il dispiacere loro è lo stesso mio e della squadra. Gaspat? Parlare di lui non ha senso»

L’allenatore del Lecce Marco Giampaolo ha parlato nel post partita del match valido per la 29a giornata del campionatio di Serie A contro il Genoa. Le parole

Il tecnico del Lecce Marco Giampaolo è intervenuto nella conferenza stampa post partita del match perso 2 a 1 contro il Genoa valido per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2024/2025. A seguire le sue parole.

I GOL SUBITI – «Nel primo tempo non siamo stati all’altezza del compito, sicuramente. Ci siamo assunti pochi rischi, poche responsabilità nel giocare. Quando il Genoa aveva il pallone arrivavamo sempre con un attimo di ritardo. I gol non li ho rivisti, quello che ricordo bene è il secondo gol su una rimessa laterale che mi fa arrabbiare e ci si poteva riorganizzare meglio. Nella ripresa meglio ma non sufficiente per raggiungere il pari. Pari compromesso da quel secondo gol subito».

TIFOSI – «Ai tifosi cosa posso dire? Il dispiacere loro è lo stesso mio e della squadra. Non c’è chi ne ha di più o di meno».

GASPAR – «Parlare di lui non ha senso. Gaspar sta meglio ma hanno giocato Jean e Baschirotto. Il responsabile sono io».

CLASSIFICA – «Non temo nulla, mi preoccupo solo che la squadra non giochi con personalità».

STADIO – «Ho passato anni bellissimi qui. Ho giocato derby belli, grande colore. Ma è passato, purtroppo. E bisogna vivere il presente».

RIGORE – «Ne abbiamo avute nel secondo tempo ma bisogna fare meglio. Giocate più lucide, potevamo sfruttare meglio quell’inerzia. Bisognava servire Banda di più. Non bisognava subire quel secondo gol stupido».