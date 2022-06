II Lecce ci prova per Lykogiannis, concorrenza della Salernitana. Le ultime su futuro del terzino del Cagliari

Mancano poche settimane all’inizio della sessione estiva del calciomercato. Il Cagliari rifodnerà da cima a fondo la propria rosa e tanti giocatori saluteranno la Sardegna. Fra questi c’è anche Charalampos Lykogiannis.

Per il giocatore greco non si prospetta nessuna possibilità di rinnovo contrattuale e, di fatto, lascerà il Cagliari da svincolato. Dove si accaserà? Molte voci parlano di un rientro in patria o di una permanenza nel massimo campionato italiano, presso la Salernitana. L’ultima ipotesi, secondo quanto riportato da TMW, è un possibile interesse del Lecce.