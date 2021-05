Lecce, Mancosu: «Ringrazio tutto per il sostegno, voglio giocare i playoff»

Marco Mancosu ha parlato del raggiungimento dei playoff da parte del Lecce, annunciando di volerli giocare

Marco Mancosu, capitano del Lecce, ai microfoni di DAZN è tornato a parlare del periodo difficile vissuto a causa della scoperta del tumore, ma si è anche concentrato sui playoff conquistati dai giallorossi.

PLAYOFF – «Inizia un campionato dove si azzera tutto. Abbiamo un piccolo vantaggio, i playoff non mi spaventano ma ho voglia di giocarli. Poi vediamo come vanno a finire. La promozione sarebbe una favola. La vita è un’altra cosa. Sono finali di chi merita. A me piace la meritocrazia. Non deve finire come piace a me ma come vorrà a Dio e come meritiamo».

DIFFICOLTA E SOSTEGNO – «Nella vita non si finisce mai di imparare. Noi vorremmo che ci andasse tutto bene, purtroppo capitano anche queste cose e cose più gravi. Bisogna affrontarla. Grazie a tutti per il sostegno che sto avendo in questi giorni. Per me è la vittoria più grande. È stato molto difficile. Non lo nego perché l’ho tenuto dentro tanto e volevo tirarlo fuori. Non ero neanche sicuro di farlo perché non volevo alibi ma dietro consiglio di qualche amico ho pensato di fare così».