Lecce Sassuolo, sorpresa sugli spalti: c’è un ex dei salentini – FOTO

Lecce Sassuolo, sorpresa sugli spalti del Via Del Mare: c’è un ex attaccante dei salentini in tribuna per assistere alla gara – FOTO

(Antonio Parrotto, inviato a Lecce) – Sorpresa sugli spalti del Via Del Mare, dove si sta disputando Lecce–Sassuolo. Graziano Pellè, ex attaccante dei salentini, è in tribuna per assistere alla gara di Serie A.

Pellè è un prodotto del vivaio del Lecce ed ha collezionato con i giallorossi 13 presenze in prima squadra. L’attaccante, salito alla ribalta grazie alle prestazioni agli Europei 2016, gioca attualmente in Cina, allo Shandong.