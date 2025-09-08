Lecce, conto alla rovescia per l’Atalanta: primo allenamento storico nel nuovo centro sportivo di Martignano. Tutti i dettagli

La settimana di preparazione alla sfida contro l’Atalanta di Ivan Jurić, in programma domenica 14 settembre alle ore 15 al Gewiss Stadium di Bergamo, segnerà un momento storico per l’U.S. Lecce. La squadra guidata da Eusebio Di Francesco, tecnico abruzzese ex Roma e Sassuolo, si appresta infatti a svolgere la prima seduta di allenamento nel nuovo centro sportivo di Martignano, struttura di proprietà del club salentino.

Primo allenamento a porte chiuse

Come riportato dal Quotidiano di Puglia, la ripresa degli allenamenti è fissata per martedì pomeriggio e si svolgerà a porte chiuse. L’inaugurazione ufficiale del centro, alla presenza di stampa e tifosi, sarà organizzata nelle prossime settimane dal presidente Saverio Sticchi Damiani. L’impianto rappresenta un investimento strategico per il futuro del club, offrendo spazi moderni e funzionali per la prima squadra e il settore giovanile.

L’ultima seduta al “Via del Mare”

L’ultimo allenamento della scorsa settimana si è tenuto sul prato dello stadio “Via del Mare” e ha visto la prima squadra affrontare in amichevole la formazione Primavera. Il test, disputato in tre tempi da 25 minuti, è servito per mantenere il ritmo partita durante la sosta per le nazionali.

Assenti il portiere Alex Jean e il centrocampista Filip Marchwiński, oltre a otto giallorossi impegnati con le rispettive selezioni: Lameck Banda (Zambia), Ylber Ramadani (Albania), Medon Berisha (Kosovo), Hamza Coulibaly (Mali), João Gaspar (Portogallo U21), Þórir Helgason (Islanda), Santiago Pérez (Uruguay), Vasilije Štulić (Montenegro) e Tiago Gabriel (Brasile U20). Nel frattempo, Lorenzo Camarda, Kaba e lo stesso Ramadani hanno proseguito con un programma personalizzato di recupero fisico.

Verso la sfida di Bergamo

Il match contro l’Atalanta rappresenta un banco di prova importante per il Lecce, che punta a confermare le buone indicazioni di inizio stagione. Il nuovo centro sportivo di Martignano offrirà alla squadra un ambiente ideale per prepararsi al meglio, con strutture all’avanguardia e spazi dedicati alla performance atletica.

L’allenamento di martedì non sarà solo una tappa verso la sfida di Bergamo, ma anche l’inizio di una nuova era per il club salentino, che potrà finalmente contare su una “casa” tutta sua per crescere e programmare il futuro.