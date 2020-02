Antonin Barak ha bagnato l’esordio con la maglia del Lecce con un bellissimo gol segnato contro il Torino

Prima presenza con la maglia del Lecce e primo gol per Antonin Barak. L’ex Udinese ha bagnato l’esordio con la maglia dei pugliesi come meglio non poteva.

Ribattuta corta di Djidji e destro piazzato di Barak che non ha lasciato scampo a Sirigu raddoppiando il vantaggio dei giallorossi.